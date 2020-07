Tom Thibodeau et les New York Knicks, mariage imminent ?

Depuis des semaines, les New York Knicks multiplient les entretiens pour trouver leur nouvel entraîneur. Arrivé à la tête de l'équipe en mars, le président Leon Rose a enchaîné les rendez-vous avec 11 candidats. Cependant, depuis le début des recherches, un homme s'impose comme le grand favori pour ce poste : Tom Thibodeau. Libre à la suite de la fin de son aventure aux Minnesota Timberwolves, le coach de 62 ans dispose d'une relation forte avec Rose, son ancien agent. De plus, il connait aussi son conseiller William Wesley. Et ce mardi, le journaliste de The Athletic Mike Vorkunov assure que Thibodeau reste le numéro 1 sur la liste des Knicks.

Une précision importante puisque les dirigeants new-yorkais ne devraient pas tarder à trancher. Dans le même temps, le média SNY confirme cette information. Mais visiblement, Thibodeau reste tout de même sous la menace de quelques concurrents. Ainsi, Kenny Atkinson, parti des Brooklyn Nets en mars, dispose de quelques soutiens en interne. Ensuite, Mike Woodson et Jason Kidd restent également des possibilités. En tout cas, ce feuilleton risque de se terminer très bientôt. Pour rappel, le nouveau coach des Knicks devrait être nommé avant le 31 juillet prochain. Et donc, si on en croit les dernières rumeurs, Tom Thibodeau a de grandes chances d'être l'heureux élu.