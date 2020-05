Tony Parker et Kobe Bryant comptaient bosser ensemble.

TP a beaucoup d’ambitions pour son après-carrière. Cela fait d’ailleurs des années qu’il la préparait. Président de l’ASVEL avant même sa retraite sportive, l’ancien meneur des San Antonio Spurs s’est rapproché du président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Au point que JMA voit en lui un successeur potentiel à la tête de l’OL

Et Tony Parker ne compte pas s’arrêter là. Il se voit bien proprio d’une franchise NBA à terme.

Pour autant, TP ne compte pas oublier le sport féminin. L’OL Groupe a d’ailleurs racheté le club de soccer féminin de Seattle. Surtout, via la section féminine de l’ASVEL, championne de France en titre, il souhaite oeuvrer pour le basket féminin.

Un secteur qui était bien évidemment cher à Kobe Bryant, qui avait notamment coaché l’équipe de sa fille Gigi. Et qui était devenu ces derniers temps un des hauts-parleurs et des grands soutiens de la WNBA.

Et visiblement, les deux grands champions espéraient bien bosser ensemble pour faire avancer les choses. Et n’avaient parlé quelques mois avant la disparition tragique de l’icône des Lakers. C’est ce qu’à révélé le Français dans un entretien avec The Undefeated :

« La dernière fois que j’ai vu Kobe, c’était en Chine l’année dernière quand il était ambassadeur pour la Coupe du Monde. On était assis ensemble et on discutait du basketball féminin et de la façon dont pourrait le développer. Il savait que j’étais propriétaire d’une équipe féminine et que j’investissais beaucoup dans le basket féminin. C’est juste triste que je ne puisse plus le voir. J’aurais aimé que nous puissions faire tout ça ensemble, parce qu’on aurait fait de grandes choses ensemble dans le basket féminin. »

On peut compter sur Tony Parker pour développer le basket féminin. Mais on ne peut s’empêcher de se dire qu’une association TP - Kobe Bryant aurait vraiment eu de la gueule.