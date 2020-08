Sans contestation possible, on peut considérer Tony Parker comme le meilleur basketteur français de l'histoire. TP a tout gagné, tout connu. Le championnat d'Europe à Zadar, ses quatre titre avec les Spurs, son MVP des Finales, six fois All-Star, champion d'Europe avec les Bleus en 2013. Il a également récolté trois autres médailles lors des EuroBasket. Deux en bronze (2005, 2015)) et une en argent (2011). Sans oublier le fait qu'il soit double champion de France comme président de l'ASVEL. Bref, une carrière dorée que peu de sportifs ont connu, connaissent et connaitront. Mais ça ne suffit visiblement pas aux yeux des fans et de la FIBA au moment de voter pour le meilleur cinq All-Time des EuroBasket depuis 20 ans.

Tony Parker, l'Odyssée du meilleur basketteur français de tous les temps

Les deux premiers sont incontestables. Pau Gasol, l'arme absolue dans le basket international, et Dirk Nowitzki MVP de l'Euro en 2005 et médaillé d'argent la même année. En rajoutant trois titres de meilleur marqueur. Viennent ensuite deux Grecs sur les postes extérieurs. Vassilis Spanoulis qui restera l'un des meilleurs attaquants de l'histoire sur le continent, et son acolyte, assassin des Bleus en 2005, Dimitris Diamantidis. Et pour le poste de meneur, donc celui de Tony Parker, c'est Sarunas Jasikevicus qui a été plébiscité par les fans. Saras était un magicien, un shooteur d'exception au caractère très trempé. Un champion d'Europe en 2003, élu MVP du tournoi la même année. Mais quand même...

Il est tout de même difficile de le placer devant le Français dans la hiérarchie (en mettant loin derrière nous un certain chauvinisme...), TP étant accessoirement le deuxième marqueur des EuroBasket derrière Pau Gasol. Et également le meilleur passeur. Il a également dominé le scoring dans la compétition 2011 et 2013.