Tony Parker raconte comment Tim Duncan ne croyait absolument pas en lui

Les San Antonio Spurs ont du flair et c’est aussi ce qui les démarque d’une majorité des franchises NBA. Encore plus au début des années 2000, avant l’explosion des réseaux sociaux et à une époque où les internationaux n’étaient pas toujours les bienvenus dans la plus grande ligue du monde. C’est dans cet atmosphère un peu particulière que Tony Parker débarquait de l’autre côté de l’Atlantique en 2001.

Les 9 grands moments de Tony Parker à San Antonio

Le 28ème choix de la draft. Par les mythiques San Antonio Spurs. Enfin, pas si cultes sur le moment. Mais tout de même une très grosse écurie NBA, sacrée en 1999 et à la conquête d’une nouvelle bague. Avec Tim Duncan en superstar et Gregg Popovich sur le banc. TP devait se faire une place au milieu de ce beau monde et ce n’était pas une tâche facile.

« Il fallait que je montre à Pop et à Duncan que je méritais d’être là. Je savais que Duncan avait des doutes. Quand les Spurs m’ont drafté, il a dit ‘mais pourquoi on choisit un meneur européen ? On ne gagnera jamais avec un meneur européen’ », raconte Tony Parker dans son autobiographie.

L’histoire n’est pas nouvelle. Mais c’est un rappel des préjugés que le Français a dû casser en arrivant en NBA. Au final, il a vite fait ses preuves, en s’imposant dans le cinq majeur en quelques matches. Deux ans après son arrivée, les Spurs décrochaient un nouveau titre en 2003. Puis en 2005. Et en 2007 et 2014…