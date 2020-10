Il y a un peu moins d'un an et demi, la ville de Toronto était en liesse pour célébrer le sacre des Raptors en Finales NBA. Pour la première, une ville non-américaine remportait le titre et le pari de montrer qu'une équipe de basket pouvait exister et exceller au Canada, dans une ville de hockey et de baseball, était enfin gagné. Malheureusement, après une saison 2020 achevée dans la bulle de Disney World en Floride, la capitale de l'Ontario pourrait vivre une année, cette fois complète, sans match NBA disputé sur ses terres.

Selon Yahoo Sports, les Raptors étudient très sérieusement la possibilité de déménager provisoirement au Kentucky, à Louisville, pour disputer la saison NBA 2021. En cause, évidemment, la crise sanitaire et les restrictions en termes de voyages provoquées par la situation. En étant déjà basés aux Etats-Unis, les Raptors s'épargneraient des déplacements encore plus compliqués et éprouvants administrativement qu'ils ont pu l'être par le passé. Pour leurs adversaires, c'est pareil. A l'heure actuelle, toute personne arrivant sur le sol canadien doit immédiatement être mise en quarantaine pour deux semaines...

A la tête de cette idée, l'ancien joueur NBA Junior Bridgeman, devenu extrêmement riche (n°2 chez les ex-joueurs NBA derrière Michael Jordan) après sa carrière dans la ligue grâce à ses investissements dans la chaîne de restauration Wendy's. Bridgeman, qui a brillé sous le maillot des Louisville Cardinals avant sa Draft en 1975, propose ainsi que le KFC Yum! Center, où joue justement la célèbre universitaire, héberge les rencontres des Raptors.

En acceptant ce déménagement provisoire, les Raptors ne feraient finalement que suivre le chemin des autres équipes de sports US de la ville. Les Toronto Blue Jays, la franchise de baseball, joue la saison 2020 à Buffalo, dans l'état de New York. L'équipe de soccer du Toronto FC joue elle ses matches à domicile à East Harford, dans le Connecticut, pour achever la saison 2020 de Major League Soccer.