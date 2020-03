Tous les joueurs de cinq franchises mis en quarantaine

La nouvelle concernant Rudy Gobert, testé positif au coronavirus, a précipité la NBA dans un arrêt total et pour une durée indéterminée. Evidemment, tous les regards sont aujourd'hui posés vers le pivot du Jazz mais aussi tous les joueurs que le Français a affrontés lors des derniers jours. On se souvient notamment que Gobert avait eu hier une altercation avec OG Anunoby en toute fin de rencontre. Plus globalement, c'est toute l'équipe des Toronto Raptors qui pourrait, potentiellement, avoir été contaminé par le Covid-19 puisqu'elle est la dernière équipe à avoir croisé le fer avec Utah. Dès l'annonce de la suspension de la saison, tous les joueurs canadiens se sont mis en quarantaine, et ce pour les prochains quatorze jours comme il est prévu en cas de contraction du virus.

Ils ne sont pas les seuls puisque quatre autres franchises ont utilisé le même procédé pour l'intégralité de leurs joueurs. Il s'agit des dernières équipes qui ont croisées la route du Jazz, et donc de Rudy Gobert. Il s'agit des Cleveland Cavaliers, des Detroit Pistons, des New York Knicks et des Boston Celtics. Les joueurs d'OKC, qui devaient affronter Utah cette nuit, sont tous repartis de la Chesapeake Arena en étant testé négativement au coronavirus.