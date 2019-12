Trae Young encore coupé dans son élan par une entorse de la cheville

Décidément, Trae Young a quelques problèmes avec ses chevilles cette saison. Fin octobre, le meneur des Atlanta Hawks avait été victime d'une première entorse. Mais en serrant les dents, le talent des Hawks avait réalisé un retour express, seulement 5 soirées plus tard. Malheureusement pour son équipe, il a été encore touché, à la cheville droite, lors de la défaite contre les Milwaukee Bucks (86-112) la nuit dernière. Dès le 2ème quart-temps, Young, sur un contact avec George Hill, a vu sa cheville tourner. Porté jusqu'aux vestiaires par Vince Carter, le jeune homme a donné de ses nouvelles après la partie.

"Sur le coup, ça a vraiment beaucoup tourné. Franchement, actuellement ça fait vraiment mal, mais c'est normal. J'ai reçu un traitement et j'ai mis de la glace. C'était déjà assez sérieux la première fois, mais la douleur est plus importante cette fois-ci. J'ai eu vraiment mal sur le coup, mais on va voir comment la situation évolue", a déclaré Trae Young face aux médias.

Dans un premier temps, le joueur d'Atlanta va rater le déplacement à Chicago dimanche. Mais par la suite, les Hawks risque de le couver un peu plus longtemps. Etant donné les résultats de l'équipe (15ème à l'Est), il n'y a aucune raison de prendre le moindre risque avec la santé de Trae Young.