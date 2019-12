Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Celtics : 117-129

Thunder @ Hornets : 104-102 après prolongation

Sixers @ Magic : 97-98

Bucks @ Hawks : 112-86

Pacers @ Heat : 112-113

Suns @ Warriors : 96-105

---

- On a passé une partie du début de saison à plaindre les Golden State Warriors, terrassés par les blessures et passés du statut d'équipe iconique à candidats au 1st pick de la Draft 2020. Ne les prenez plus en pitié. Les hommes de Steve Kerr viennent de décrocher leur quatrième victoire de suite cette nuit contre Phoenix. Les Suns ne sont pas exactement la team la plus en forme du moment (8 défaites de rang), mais la dynamique des Dubs est notable. Derrière l'impact offensif de D'Angelo Russell (31 points, 6 passes), Golden State a trouvé une cadence et une rotation fiable, avec Damion Lee (16 pts), Alec Burks (13 pts) et le leadership de Draymond Green (11 pts, 7 rbds). On ne sait pas jusqu'à quand cette série durera, mais il y a comme un parfum de belle histoire autour de ça... Les Warriors n'ont "que" cinq victoires de retard sur Portland, le 8e de l'Ouest à cette heure.

- Le Thunder a encore remporté un match serré pour une 5e victoire en 6 matches. OKC a dû aller en prolongation après avoir dilapidé 16 points d'avance sur les Hornets. Devant sa famille en Caroline du Nord, Chris Paul a eu un rôle déterminant malgré une soirée difficile au niveau de l'adresse (6/20), notamment pour aiguiller et alimenter Shai Gilgeous-Alexander (27 points) et Dennis Schröder (24 pts). "SGA" s'est offert au passage l'un des plus jolis eurosteps de ce début de saison en NBA pour enrhumer Cody Martin.

Shai with one of the filthiest eurosteps you'll see all year 🤢 pic.twitter.com/LFC3Igqvpe — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2019

Devonte Graham a lui encore brillé en arrachant l'overtime sur un drive de forcené. Le garçon est décidément épatant.



- C'était bien chaud et intense comme un match de playoffs entre Miami et Indiana, deux des équipes les plus "dures" et sérieuses de la Conférence Est. Le Heat s'est accroché et a profité d'un petit shoot de Goran Dragic pour la gagne à 6 secondes du buzzer pour l'emporter. Le meneur floridien a sans doute voulu rappeler qu'il y avait un autre Slovène de haut niveau dans la ligue en dehors de Luka Doncic.

- La preuve que les Atlanta Hawks vont très mal ? Ils ont pris une rouste monumentale à domicile contre Milwaukee alors que Giannis Antetokounmpo était absent en raison de douleurs au dos. Khris Middleton, Brook Lopez et Ersan Ilyasova ont compilé 60 points.

Pour ne rien arranger, les Hawks ont perdu Trae Young, victime d'une entorse de la cheville dans le 2e quart-temps. C'est la 9e défaite de suite pour Atlanta, que l'on attendait tout de même un peu plus compétitif cette saison en NBA...

- Jaylen Brown et Jayson Tatum sont dans une forme détonante en ce moment. Lors de la réception de Cleveland, le premier a égalé son record de points en carrière (34 pts) après une belle perf le jour de Noël, alors que le second a inscrit 24 de ses 30 points en première mi-temps et a donné l'impression de pouvoir casser les compteurs s'il l'avait voulu. Boston reste sur 5 victoires de suite et mène le bal des poursuivants avec Miami derrière Milwaukee.

- Le Magic s'est payé Philadelphie cette nuit avec un bon Evan Fournier (20 points). Orlando a quand même méchamment dégoupillé dans le money time après un match pourtant maîtrisé. Les Floridiens ont raté 5 de leurs 11 lancers francs dans les 2 dernières minutes, dont 4 dans les 40 dernières secondes. Les Sixers en ont profité pour enquiller les 3 points et revenir à un point grâce à une banderille de Joel Embiid à cinq secondes de la fin. Le Camerounais a ensuite manqué un shoot desperado au buzzer.