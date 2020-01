Trevor Ariza débarque à Portland, Kent Bazemore envoyé aux Kings !

Les choses ne pouvaient plus continuer ainsi à Portland. 10e à l'Ouest avec une défense totalement absente depuis le début de la saison, les Blazers ont estimé qu'il fallait faire bouger les choses dans leur effectif. L'intersaison avait été riche en mouvements. Une stratégie risquée étant donné que la direction avait prôné la stabilité depuis trois ans. Kent Bazemore était notamment l'un des nouveaux arrivants. Mais l'ancien des Hawks et son gros contrat (19M cette saison) ne seront finalement restés que quelques mois dans l'Oregon. Il vient en effet d'être envoyé chez les Sacramento Kings. Anthony Tolliver et deux seconds tours sont ajoutés dans la transaction. Dans l'autre sens, c'est Trevor Ariza qui portera les couleurs de Rip City. Il ne débarque pas seul puisqu'il sera accompagné de Wenyen Gabriel et Caleb Swanigan.

Très en vue avec son profil de "3 and D" aux Rockets, Trevor Ariza, légèrement en perte de vitesse, va ainsi connaître sa 4e franchise en une saison et demie. L'ailier va sans doute être directement intégré dans le 5 pour combler ce manque défensif criant chez les Blazers. Pour entourer Melo, Lillard et McCollum, c'est un choix judicieux si jamais il retrouve son niveau affiché dans le Texas. Avec ce trade, la franchise va également faire des économie, elle qui avait la deuxième masse salariale de la ligue. Quant à Kent Bazemore, il devra apporter quelques coups d'éclat dans la second-unit des Kings.