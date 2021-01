Trois Celtics en quarantaine, Boston pénalisé par le Covid

Après avoir réussi à endiguer très proprement le COVID-19 ces dernières semaines, la NBA a un peu plus de mal ces derniers jours. Les Boston Celtics sont les derniers frappés, de près ou de loin, par la pandémie et ses contraintes. Selon Shams Charania, trois joueurs de la franchise du Massachusetts vont devoir être mis en quarantaine pour une durée d'une semaine minimum, en tant que cas contact. Si ni Jayson Tatum, ni Jaylen Brown ne sont concernés, il s'agit tout de même de membres importants de la rotation de Brad Stevens : Tristan Thompson, Robert Williams et Grant Williams. Carsen Edwards, d'abord inclus dans le lot, a finalement été autorisé à jouer.

Il faut bien sûr espérer pour Boston et ses adversaires les plus récents qu'aucun des quatre joueurs n'est positif. En attendant, c'est avec cette petite hécatombe que les Celtics accueilleront les Washington Wizards la nuit prochaine. Tristan Thompson avait jusqu'ici débuté les 8 rencontres auxquelles il avait participé.

The Boston Celtics have four players — Robert Williams, Tristan Thompson, Grant Williams and Carsen Edwards — all facing a minimum seven-day quarantine due to health and safety protocols, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

