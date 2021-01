Seth Curry positif au COVID-19, la panique aux Sixers

Ça devait arriver à un moment ou un autre. La NBA maintient sa saison en pleine épidémie de COVID-19, et plutôt avec brio jusque là. Mais il y eu et il y aura encore des cas positifs, la ligue le sait. Et aussi des matches reportés. Petite nouveauté cette nuit quand Seth Curry a appris que son test était positif alors que la rencontre entre les Philadelphia Sixers et les Brooklyn Nets avait déjà débuté.

Selon les sources d’ESPN, l’arrière des 76ers a été mis au courant durant le premier quart temps. Il a immédiatement quitté le banc pour se mettre en isolement avant de quitter la salle sans ses coéquipiers. Ces derniers sont donc tous cas contacts. Ils ne vont pas quitter New York pour l’instant et observer une période de quarantaine en attendant une nouvelle série de tests.

Le prochain match des Sixers est prévu samedi, à Philly, contre les Nuggets. Rien n’a été précisé au sujet du bon déroulement de la rencontre mais il est possible qu’elle soit reportée.

Seth Curry ne jouait pas hier, en raison d’une douleur à la cheville. Et fort heureusement vu les circonstances. Les joueurs des Nets auraient de facto été cas contacts.

Joel Embiid, qui était assis à côté de Curry sur le banc, compte observer une période de quarantaine loin de sa famille parce qu’il vient de devenir papa d’un petit garçon.

