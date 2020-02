Trois français en vedette du Basketball Without Borders Camp

Cinq joueurs et joueuses français ont participé le week-end dernier au Basketball Without Borders Camp 2020 à Chicago, en marge du All-Star Game. Deux filles, Aminata Gueye et Serena Kessler, et trois garçons, Juhann Begarin, Moussa Diabaté et Alex Tchikou. Trois sont sortis du lot.

Parmi ces derniers, se trouvaient cinq français : Aminata Gueye et Serena Kessler chez les filles ; Juhann Begarin, Moussa Diabaté et Alex Tchikou chez les garçons. Serena a obtenu la récompense de BWB Global 2020 MVP chez les filles. Elle et Aminata font aussi partie de la séléction BWB Global All-Stars féminine. Juhann Begarin à lui aussi pu intégrer la séléction BWB Global All-Stars, chez les garçons.

Les jeunes participants au camp BWB étaient encadrés par Pascal Siakam, joueur NBA All-Star en 2020, Deandre Ayton, Davis Bertāns, Tacko Fall et Lauri Markkanen.

Retrouvez tous les résultats de cette 6ème édition ci-après :

BWB Global All-Stars (Girls)

Florencia Niski (Uruguay)

Mama Dembele Traore (Spain)

Camila Kirschembaum (Uruguay)

Anna Gret Asi (Estonia)

Serena Kessler (France)

Merissah Russell (Canada)

Olivia Pollerd (Australia)

Aminata Gueye (France)

BWB Global All-Stars (Boys)