Certaines légendes du jeu ont eu la bonne idée de prévenir tout le monde de leur intention de disputer une dernière saison avant leur retraite. C'est le cas de Kobe Bryant, Dirk Nowitzki ou Dwyane Wade, qui ont pu profiter de la ferveur des fans de toutes les villes de la ligue ou presque pendant quelques mois avant de raccrocher. D'autres, comme Tim Duncan, ont préféré annoncer leur choix après coup, pour s'éviter justement cette attention médiatique décuplée. Paul Pierce avait choisi, en faisant un peu moins de bruit, de prévenir tout le monde au début de la saison 2016-2017. Si avec Kobe et consorts tout le monde avait été plutôt élogieux et presque révérencieux, "The Truth" a eu droit à quelques piques de la part d'adversaires un peu moins respectueux qu'avec d'autres glorieux anciens.

Lors d'un match entre les Los Angeles Clippers, avec lesquels Paul Pierce a fini sa carrière, et les Golden State Warriors, il n'a par exemple fallu que quelques secondes de jeu pour que Draymond Green ne s'en prenne à l'ex-idole de Boston.

"Tu forces grave pour avoir ta tournée d'adieu, mais les gens ne t'aiment pas autant que ça. Tu as cru que tu étais Kobe ?"

Peut-être Paul Pierce avait-il une bouche un peu trop grande et un goût du trashtalk un peu trop prononcé pour que tous les joueurs de la ligue soient aussi mielleux avec lui qu'avec d'autres. Visiblement, il avait aussi lancé la discussion avec Draymond Green avant que cette scène près de la ligne des lancers francs ne se produise. Chauffer verbalement l'intérieur des Warriors est rarement une bonne idée et mieux vaut généralement être prêt à prendre quelques punchlines salées dans les dents.

S'il a pu être chahuté ici et là, Paul Pierce a quand même eu droit à un très bel hommage lors de sa dernière apparition au TD Garden de Boston, après un ultime panier à 3 points pour le symbole.