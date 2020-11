La NBA a très souvent inspiré les artistes dans le rap et le hip hop. On ne compte plus les références à Michael Jordan, Kobe Bryant et autres superstars de la ligue dans les lyrics des plus grands MC de la planète. Ce qui est un peu plus rare, c'est qu'un morceau porte carrément le nom d'un joueur NBA. Il y a une semaine, Jack Harlow a sorti "Tyler Herro", à la gloire de l'arrière rookie du Miami Heat, finaliste NBA.

En quelques jours, la vidéo a déjà totalisé 10 millions de vues sur Youtube. De quoi le faire entrer à la 34e place du Billboard Hot 100, le classement de référence des singles aux Etats-Unis.

Grâce à ce démarrage tonitruant, le titre du rappeur du Kentucky devient le quatrième morceau le mieux classé de l'histoire (à leur pic) parmi ceux contenant le nom d'un joueur NBA dans leur titre.

Tyler Herro, même Pat Riley a été sur le cul !

Devant "Tyler Herro", on retrouve l'indétrônable "Mo Bamba" de Sheck Wes, qui a atteint la 6e place, "White Iverson" de Post Malone (14e) et "Bean (Kobe)" de Lil Uzi Vert (19e).

Parmi les autres à avoir réussi un parcours notable, on notera "Rondo" de 6ix9ine, Tory Lanez et Young Thug (73e), "Do the John Wall", de Troop 1 (76e place) ou "That's How I Beat Shaq", d'Aaron Carter (96e).

Le clin de "Tyler Herro" par Jack Harlow ci-dessous.