Le Heat refuserait de céder Tyler Herro pour James Harden

Tyler Herro sort d’une première saison puis d’une campagne très prometteuse pour un rookie. Tout indique qu’il deviendra un très bon joueur en NBA. Mais de là à s’imposer comme un futur MVP… il y a encore de nombreuses étapes. Pourtant, le jeune talent du Miami Heat dispose d’une cote assez incroyable.

Son nom revient à chaque fois qu’une superstar demande son transfert. Il fait alors figure de contrepartie potentielle. Un joueur réclamé par la franchise qui s’apprête à perdre son meilleur élément. Mais, à chaque fois, les dirigeants floridiens semblent réticents à le laisser filer. Herro serait-il si précieux ?

La question se pose maintenant que James Harden a ajouté Miami à sa liste de destinations préférentielles. Selon le journaliste Greg Sylvander, le Heat et les Rockets auraient même déjà discuté d’un échange. Mais l’équipe de South Beach refuserait pour l’instant d’inclure Tyler Herro dans les négociations.

Was waiting for tonight #FloorsYours

but....I can report that Miami and Houston have had trade conversations surrounding James Harden. However, up to this point the Heat have been unwilling to include Tyler Herro in any package.

For now. @5ReasonsSports @ClutchAdamNBA

— Greg Sylvander (@GregSylvander) December 10, 2020