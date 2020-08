Tyronn Lue, trois équipes prêtes à tomber dans le panneau

Le grand bal des coaches a commencé. De nombreuses équipes éliminées de la bulle ont licencié leur entraîneur dans la foulée. C’est le cas aux New Orleans Pelicans, aux Brooklyn Nets et aux Philadelphia Sixers. Et les trois franchises sont intéressées par le même homme : Tyronn Lue. L’actuel assistant de Doc Rivers aux Los Angeles Clippers a donc toujours du succès. Il faut dire qu’il a pour lui une bague de champion décrochée avec les Cleveland Cavaliers en 2016… Mais aussi de vraies lacunes.

Brooklyn continue de forcer pour Gregg Popovich, jusqu’à quand ?

Sa cote reste donc au plus haut. Deux clubs seraient toutefois mieux placés pour récupérer Tyronn Lue. Selon Marc Stein, Brooklyn et Philadelphia sont ses destinations prioritaires. Ils y retrouveraient des superstars comme Kevin Durant et Kyrie Irving (aux Nets) ou Joel Embiid et Ben Simmons (aux Sixers). Deux équipes susceptibles de jouer le titre l’an prochain avec quelques ajustements.

On ne va pas se mentir, on ne va pas se plaindre du fait qu’il soit moins attiré par les Pelicans. On préférerait un autre coach pour développer Zion Williamson et consorts.