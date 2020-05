La NBA et le sport américain de manière globale est plus que jamais dans l'incertitude. Le Covid-19 continue de faire des ravages aux Etats-Unis, avec un bilan reparti largement à la hausse ces dernières 48 heures. Si Donald Trump veut que l'économie reparte au plus vite, le risque sanitaire est encore trop grand pour espérer quoi que ce soit à court terme. Et évidemment, dans la tête d'Adam Silver, ça continue de mijoter. Le temps passe et la perspective d'une reprise s'éloigne. Du moins, pas dans les semaines à venir. Le commissionnaire en a pleinement conscience.

Quoi qu'il en soit, le but reste le même : tenter coûte que coûte de finir cette saison 2019-20. À partir de quelle date ? Dans quelles circonstances ? Tout ça reste encore très flou. Un tournoi à DisneyWorld est dans les tuyaux. Mais ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres évoquées depuis le début de cette crise. En revanche, ce qui est aujourd'hui presque certain, c'est que le calendrier 2020-2021 ne sera pas "standard".

Pour pouvoir se donner de l'air et ainsi garder la main le plus possible sur l'aspect temporel, mais également mettre la main sur 15,000 tests nécessaires à une reprise, Adam Silver pourrait retarder l'ouverture du prochain exercice. Adrian Wojnarowski d'ESPN précise que le but serait de commencer 2020-2021 en décembre et de la terminer en août. Soit globalement un décalage de deux mois. La Draft et la Free Agency 2021, qui regroupera pas mal de gros poissons, seraient également décalés.

"Woj" précise également que Silver a d'ores et déjà prévenu les franchise de ce probable report du calendrier qui, aujourd'hui, est clairement une option évidente. En plus de se donner deux mois supplémentaires, Adam Silver pense également à cette hantise du huis clos. Plus le temps passera, et plus les chances de revoir des fans dans les enceintes augmentera. Et quand on sait qu'un match NBA à guichets fermés rapporte à la ligue environ 1,5 millions de dollars...