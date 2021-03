Un dunk monstrueux en Jeep Elite fait le tour du monde !

L'énorme dunk de Yoan Makoundou, le jeune ailier de Cholet, est déjà considéré comme l'un des plus gros tomars de 2021 jusqu'aux Etats-Unis !

Ce n'est pas tous les jours que le top 10 de Sports Center, qui compile les actions de sport les plus spectaculaires du weekend, contient une séquence directement venue de France. Samedi soir, pourtant, le n°2 du classement était bien une action en provenance de Jeep Elite, l'élite du basket tricolore, et un match a priori banal entre Cholet et Orléans.

Yoan Makoundou, le jeune ailier choletais, a claqué un dunk absolument renversant et explosif sur la truffe de l'Américain Luke Fischer. Les commentateurs de Sport en France, qui ne sont autres que les copains Lukas Nicot et Angelo Tsagarakis, ont logiquement et totalement vrillé à la vue de ce poster complètement dingue.

On peut aussi se délecter de la séquence sur un angle de caméra superbe capté par Sonia Alberto.