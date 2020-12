Une Air Force 1 Low Royal Bred pour le All Star Game 2021

Nike profite toujours des All Star Game NBA pour mêler ses silhouettes les plus prestigieuses et les amener vers les illustres gloires des 80s. La coutume sera respectée en 2021 avec une paire de Air Force 1 en version low et cuir premium à gros grain, qui s'inspire totalement de deux coloris OG de Air […]

Nike profite toujours des All Star Game NBA pour mêler ses silhouettes les plus prestigieuses et les amener vers les illustres gloires des 80s.

La coutume sera respectée en 2021 avec une paire de Air Force 1 en version low et cuir premium à gros grain, qui s'inspire totalement de deux coloris OG de Air Jordan 1, à savoir le Bred et Royal Blue.

Deux pieds en mismatch reprenant parfaitement les codes couleurs des Jojo 1, ce superbe bleu royal et noir, puis rouge et noir, avec les semelles assorties, des swooshs satinés en relief, et un joli "82" cousu sur l'arrière, symbolisant bien sur la date de sortie de la AF1.

Best of the 80s, rien à ajouter !

La sortie devrait se faire en février 2021. Cop or drop ?

Les images de la Air Force 1 Bred Royal