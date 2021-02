Une enquête pour racisme au sein du front office du Jazz…

L’accusation est grave et la NBA ne laissera pas passer une telle affaire sans mener son enquête. Elijah Millsap révélait récemment sur Twitter que Dennis Lindsey, actuel Vice-Président du Utah Jazz, aurait tenu des propos racistes envers lui lors d’un entretien de fin de saison en avril 2015 :

Almost 6yrs ago. On April 16, 2015, D. Lindsey made bigot remarks in my exit interview while conversing with Q. Snyder “if u say one more word, I’ll cut your Black ass and send you back to Louisiana”.

— Elijah (@Elijah_Millsap) February 25, 2021