Le Magic a écrasé les Timberwolves hier soir (132-118). Mais les joueurs d'Orlando ont joué quasiment la moitié de la rencontre sans leur coach. En effet, Steve Clifford a soudainement quitté son banc après avoir été victime de vertiges.

"Il est juste venu me voir et m'a dit que j'allais devoir coach", raconte Tyrone Corbin, l'assistant qui a pris le relais après le départ de Clifford. "Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là jusqu'au moment où je l'ai vu partir. Ça m'a fait un choc et on espère qu'il va bien."

Steve Clifford a d'abord été examiné dans les coulisses du Target Center avant d'être envoyé à l'hôpital. Il souffrait en réalité de déshydratation. Il va mieux et il est désormais sorti de l'établissement médical. Il est même à nouveau apte à coacher. Plus de peur que de mal donc.