Victor Oladipo va bouger, mais qui veut donc de lui ?

Les Houston Rockets viennent de se sortir d’une terrible série de 20 défaites consécutives. Mais ils gardent en tête leur reconstruction imminente. Avec une étape cruciale pour bâtir le futur de la franchise : la deadline des transferts jeudi. Les Texans pourraient se séparer de plusieurs joueurs. Et notamment Victor Oladipo. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, un départ de l’ancien All-Star paraît inévitable.

Le hic, c’est que les principales équipes intéressées – à savoir le Miami Heat et les New York Knicks – seraient réticentes à l’idée de céder des assets importants pour récupérer l’arrière de 28 ans malgré ses 21 points par match. Oladipo a connu des pépins de santé récurrents au cours des dernières saisons. Il a perdu en explosivité, en efficacité (41% de réussite aux tirs) et il arrive en fin de contrat cet été. Autant de raisons de ne pas envoyer le paquet.

Surtout que ces deux formations peuvent toujours essayer de le signer en août prochain. Pour les Rockets, il faudra peut-être se satisfaire d’une offre moins conséquente. Victor Oladipo a de toute façon déjà refusé une extension de contrat de 45 millions sur deux ans et il n’a pas l’air du tout intéressé à l’idée de rester à Houston. Il vaut mieux le transférer que de le perdre sans contrepartie lors de l’intersaison.

Le deuxième choix de la draft 2013 a débuté la saison avec les Indiana Pacers avant d’être expédié aux Rockets lors du trade de James Harden vers les Brooklyn Nets.

Victor Oladipo, bientôt bradé par les Rockets ?