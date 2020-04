Vince Carter méritait une bien meilleure fin de carrière. Un hommage et des applaudissements. Pas une sortie finalement improvisée après vingt-deux saisons en NBA. En effet, avec une annulation de la saison qui paraît de plus en plus probable avec la situation sanitaire qui empire aux Etats-Unis, la légende va sans doute prendre sa retraite. Ça, il l’a réalisé en plein match, le 11 mars dernier. Les Atlanta Hawks affrontaient les New York Knicks. Le Utah Jazz devait défier le Oklahoma City Thunder le même soir. Mais Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus. La nouvelle circule vite dans les salles de la ligue. Dewayne Dedmon fait remarquer à Carter que la fin de la saison sera probablement annulée.

« J’ai cherché le coach du regard. Un frisson m’a traversé », raconte le multiple All-Star.

Lloyd Pierce a alors lancé le vétéran à 19 secondes de la fin de la prolongation. Vince Carter est entré, laissé libre par la défense des Knicks, il a planté un trois-points. Sans doute le dernier panier de sa carrière.

With the NBA season suspended until further notice, Vince Carter checks in and drills a three in the final seconds. pic.twitter.com/XLW1t7uIjW

