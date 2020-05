Vince Carter n’a aucun problème avec une éventuelle reprise à huis clos

Vince Carter a-t-il disputé le dernier match de sa carrière ? Le 12 mars dernier, la NBA a décidé d'interrompre la saison 2019-2020 en raison de l'épidémie du coronavirus. Alors que cette décision a été prise pendant la rencontre entre les Atlanta Hawks et les New York Knicks, le vétéran de 43 ans a eu le droit à un petit hommage au moment de quitter le parquet. Mais ces dernières semaines, la Ligue a bel et bien étudié plusieurs options concernant une possible reprise de cet exercice. Une hypothèse fait notamment parler : des matches avec des salles à huis clos. Plusieurs stars, comme LeBron James, se sont opposées à une telle idée. Mais de son côté, Carter ne voit aucun problème à cette piste.

"Je mourrais d'envie de répondre à cette question. La compétition débute dès que le ballon se trouve en l'air. Et dans la bataille, combien de fois tu te soucies réellement des fans ? Oui bien sûr, tu les entends, avec les encouragements ou les hués. Mais dans la compétition, c'est comme une bataille. Il faut se concentrer sur le mec en face, sur la tâche à accomplir. Donc moi c'est évident, je peux totalement jouer sans les spectateurs", a ainsi assuré Vince Carter pour The Grant Napear Show with Doug Christie.

Avec les risques liés à cette épidémie, une éventuelle reprise de la saison en NBA semble dans tous les cas seulement possible à huis clos.