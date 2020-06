Les adorateurs de Vince Carter avaient un infime espoir de le voir revenir sur sa décision. Mais après 22 saisons NBA et un paquet de souvenirs et de highlights laissés aux fans, le vétéran de la NBA a confirmé ce qu'il avait déjà dit au moment de l'arrêt de la saison : il prend sa retraite avec effet immédiat et ne tentera pas de prolonger le plaisir.

C'est lors du dernier podcast "Wingin'it" auquel il participe pour The Ringer que Vince Carter a répété ces mots simples :

"J'en ai officiellement terminé avec le basketball".

Pas de pige dans l'une des 22 équipes de la bulle floridienne, ni de recherche d'un ultime contrat pour la saison prochaine. Carter raccroche avec la certitude d'être introduit au Hall of Fame dans quelques années. S'il n'a jamais été champion NBA, "Vinsanity" a culturellement marqué son époque.

