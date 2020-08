Les fans de Sacramento Kings garderont forcément un souvenir mitigé du règne de Vlade Divac chez eux. Le General Manager serbe, adoré en tant que joueur à l'époque, a quitté ses fonctions après avoir échoué à qualifier Sacramento pour les playoffs. Mais ce n'est évidemment pas uniquement ce constat qui a donné envie aux fans de voir du changement. Immanquablement, Divac restera comme le dirigeant qui a manqué l'opportunité de drafter Luka Doncic, mais aussi comme celui qui n'a pas réussi à convertir la prometteuse saison 2018-2019.

l est toutefois un joueur majeur de l'effectif actuel qui demande de la clémence et du respect pour Vlade Divac. Harrison Barnes, l'ailier des Kings, recruté en provenance de Dallas il y a un an et demi, a été très élogieux en guise de pot de départ pour son ancien boss. Normal, direz-vous. C'est Divac qui lui a permis de signer un contrat assez ronflant de 4 ans et 84 millions de dollars...

Vlade Divac ne regrette pas d'avoir nexté Luka Doncic à la Draft 2018

"Je suis reconnaissant envers Vlade pour tout ce qu'il a fait. Pas seulement pour moi, mais pour les Kings. Je me souviens où en était cette franchise quand je suis arrivé en NBA en 2012. Le talent qu'il a réussi à amener et son travail ont permis à Sacramento d'être sur le chemin du succès", a expliqué Harrison Barnes lors de son passage dans le Purple Talk Podcast. C'est malheureux qu'il ne puisse plus être là pour la suite, mais ça fait partie de ce business".

Après une saison précédente à 39 victoires, Vlade Divac a décidé de ne pas conserver David Joerger et de miser sur Luke Walton et sur quelques ajustements à l'intersaison qui ne se sont pas avérés payants. Le nouveau décideur principal est un autre ancien All-Star NBA : Joe Dumars.