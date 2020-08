C'est sans doute l'une des ses plus grosses erreurs comme président des Sacramento Kings. Aujourd'hui, il est possible que ce soit ce fait qui ait poussé le propriétaire à vouloir faire cohabiter Vlade Divac avec Joe Dumars. Et donc provoquer la démission du dirigeant serbe. Il y a deux ans, les Californiens avaient le second choix de Draft. Une cuvée dont faisait partie Luka Doncic. Phoenix, qui avait hérité du first pick, a tout de suite indiqué que son choix se porterait sur Deandre Ayton. Derrière, les Kings n'ont pas vraiment hésité non plus. C'est Marvin Bagley III qui a été ciblé, puis choisi par Vlade Divac. Même encore aujourd'hui, l'ex-pivot ne regrette rien.

"C'était ma décision. Je continue de croire que Marvin a énormément de potentiel. Mais j'ai besoin de temps pour le prouver. Je suis sûr que Marvin va prouver à tous qu'ils ont tort. Mais dans cette ligue, tu dois être immédiatement productif. Le gens n'ont aucune patience mais je suis ok avec ça".

Il faudra attendre quelques années pour connaître le réel niveau de l'ailier fort. Mais pour l'heure, la comparaison entre Bagley et Doncic fait très mal. Le Slovène est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, avec des statistiques incroyables pour un jeune de 20 ans. 28,8 points, 9,4 rebonds et 8,8 passes. De l'autre côté, Marvin Bagley sort d'un exercice à seulement 13 rencontres. En deux ans, et même s'il est loin d'avoir été ridicule (14,8 points et 7,6 rebonds), il a déjà raté l'équivalent d'une saison entière. Espérons pour lui que son physique le laisse tranquille l'an prochain.

Luka Doncic s'attendait à terminer aux Kings