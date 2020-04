La Draft NBA est pour l'instant toujours fixée à la fin juin, même si les franchises font le forcing pour décaler l'événement à une date ultérieure. Les Golden State Warriors sont les principaux concernés. L'organisation de San Francisco est favorite pour récupérer le jackpot à la loterie. Mais quel que soit le pick obtenu, les Californiens songeront à d'autres options.

"On va étudier chaque scénario possible", assure le propriétaire Joe Lacob. "peut-être que l'on va faire un transfert pour descendre à la draft. Nous n'avons pas de préférence pour le moment. Je dis juste que c'est une possibilité."

Les Warriors ont l'intention de revenir fort la saison prochaine. Stephen Curry et Klay Thompson seront de retour. Draymond Green sera probablement plus motivés que ces derniers mois. Andrew Wiggins va pouvoir jouer librement entouré de superstars. A côté de ça, les Dubs chercheront à ajouter un rookie prêt à contribuer. A moins que le pick leur permettre de mettre la main sur plusieurs vétérans confirmés. Voire donc de drafter plus bas, en misant sur Obi Toppin ou Deni Avdija, attendus tout en réclamant des assets en plus.

Dans le pire des scénario, les Warriors piocheront en cinquième position. Ils ont de fortes chances de drafter dans le top-3.