Une stat qui en dit long sur Zach LaVine… et sur la carrière incroyable de Michael Jordan

Zach LaVine est en campagne. En campagne pour être invité au prochain All-Star Game. Avec ses performances, difficile de l’évincer de la sélection à l’Est. L’arrière s’apprête à boucler février avec 32 points de moyenne sur l’ensemble du mois. Fort ! C’est même la 31ème performance de tous les temps à l’échelle de sa franchise, les Chicago Bulls.

C’est solide. Mais attendez la suite. Sachez que de la 1ère à la 30ème place se trouve un seul homme. Michael Jordan bien entendu. Et ça, c’est complètement dingue. Parmi les 46 mois les plus prolifiques de l’Histoire des taureaux, MJ se classe… 46 fois (il est à égalité avec LaVine pour la 31ème place).

Zach LaVine is having the 31st best scoring month in Bulls history

Michael Jordan was ok at basketball it would seem 💀💀💀 pic.twitter.com/J9deI1PNx1

— Bulls Talk (@NBCSBulls) February 23, 2021