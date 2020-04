Zaire Wade a décidé de ne plus jouer pour la Sierra Canyon High School et évoluera dans le New Hampshire la saison prochaine, sans Bronny James.

Zaire Wade et LeBron James Jr resteront sans doute amis, mais ils ne joueront plus au basket ensemble pour le moment. Alors que leur association au lycée de Sierra Canyon en Californie avait fait grand bruit à cause de leurs pères superstars, ça n'aura malheureusement pas fait long feu. Selon 247 Sports, Zaire Wade change complètement de direction et va s'engager à la Brewster Academy dans le New Hampshire, très loin de Los Angeles. Son ambition est toujours de rejoindre un programme universitaire important en 2021, lui qui aurait initialement pu y prétendre en 2020. Zaire Wade a fêté ses 17 ans en février dernier.

Dwyane Wade n'a pas encore commenté cette décision, mais son absence lors du dernier match disputé par Sierra Canyon et ses critiques passées envers le coaching staff de l'équipe laisse penser qu'il est à l'origine de ce choix. Bronny James, lui, a encore deux saisons pleines de lycée à faire. Rappelons que le fils du "Chosen One" n'aura 16 ans qu'en octobre prochain...