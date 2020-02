Zion doit plus avoir le ballon en 4e QT pour Alvin Gentry

Face aux Rockets, les Pelicans ont tout simplement déjoué dans le dernier acte pour repartir avec une défaite, la 30e cette saison en 50 matches. 16 points, 5/22 aux tirs, 0/9 à trois points, de quoi servir la victoire aux Texans. Il y a certes eu cette terrible maladresse mais également des oublis dans la distribution. Plutôt bon avec 21 points, Zion Williamson a été totalement laissé de côté.

"Nous n'avons pas été bons dans l'exécution et nous n'avons pas fait ce que nous étions supposés faire. Zion ne peut pas rester 4 minutes sans toucher le balle et c'est ma faute. Je dois être faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. C'est ma faute. Et si on ne lui donne pas, il y aura d'autres joueurs sur le terrain", admet Alvin Gentry

Et même quand un journaliste lui demande s'il est possible que le manque d'automatisme avec Zion - dont c'est seulement le 6e match - explique cela, le technicien des Pels est catégorique.

"Non, il faut juste lui filer cette foutue balle. Ça n'a rien à voir avec le fait de jouer ensemble ou pas. Il a un avantage dessous et il faut trouver le moyen de le servir. Il faut le voir plus toucher la balle en 4e quart-temps"

Le message d'Alvin Gentry est on ne peut plus clair.