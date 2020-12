Zion Williamson veut tout casser pour sa véritable première année

Il sera évidemment moins attendu, lui le rookie phénomène de la saison dernière. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va disparaître des radars, loin de là. Pour sa première année, Zion Williamson a soufflé le chaud et le froid. Sur le peu de rencontres auxquelles il a pris part, le Dukie a montré qu'il était bien un talent hors-norme. Un homme dans le corps d'un martien. Le problème, c'est justement le "peu de rencontres".

Son genou avait rapidement flanché, et la franchise l'a protégé, sans doute avec excès. On l'a vu énervé, frustré par cette situation. Il n'était pas, non plus, lui-même physiquement. Problématique quand on repose son jeu en très grande partie sur ses qualités athlétiques. Mais le gamin, délesté de quelques kilos, est aussi un vrai basketteur, et il entend bien le montrer.

"Je me sens bien physiquement et mentalement", dit-il. "La saison 1 a été éprouvante pour moi sur ces deux aspects. Mais j'avais besoin de cette expérience. Ça m'a montré beaucoup de choses. Là, je suis prêt. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mon jeu que je n'ai pas pu mettre en lumière. Parce que j'essayais de m'intégrer à l'équipe, de trouver ma place et ne pas être le rookie qui déçoit. Il y avait beaucoup de choses que j'essayais de traiter mentalement."

Globalement, ses soucis physiques mais aussi l'énorme pression qui l'entourait ont pris le dessus. Il n'était simplement pas prêt au rythme NBA, au cirque médiatique. Tout ça est derrière lui, du moins en ce qui concerne les attentes.

"Je veux simplement être un joueur de basket (...) Je ne pense qu'aucun joueur veut avoir des restrictions. J'espère que la saison 2 sera très différente"

On attend désormais de voir le monstre en action.

Zion Williamson a quand même montré pas mal de trucs l'an passé