Ah parce qu’en plus le Thunder va maintenant récupérer Jalen Williams…

C’est fou de se dire que le Oklahoma City Thunder a commencé la saison sans son deuxième meilleur joueur et a quand même gagné 18 matches sur 19. Et pourtant, oui, les champions en titre se baladent en l’absence d’un Jalen Williams qui a pris tout le temps de revenir tranquillement d’une opération du poignet effectuée pendant l’intersaison. Il va rejouer ce soir contre les Phoenix Suns.

On parle quand même d’un All-Star. Et pas n’importe quel All-Star. Un type qui tournait à plus de 21 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne en jouant au côté d’un scoreur prolifique comme Shai Gilgeous-Alexander. L’un des deux seuls joueurs de la ligue (avec Evan Mobley) à avoir été nommé dans une All-NBA Team et l’un des deux meilleurs cinq défensifs. L’un des quatre joueurs à plus de 1200 points, 300 rebonds, 300 passes et 100 interceptions sur la saison. Donc là, le Thunder, qui est effrayant, va devenir encore plus fort ? Dingue.

Par contre, ça posera quelques questions sur le rôle et le temps de jeu d’Ajay Mitchell, qui a brillé en l’absence de Jalen Williams. Mais ça, c’est un problème de riches pour l’équipe la plus redoutable de la ligue.