Ah parce qu’en plus le Thunder va maintenant récupérer Jalen Williams…

C’est fou de se dire que le Oklahoma City Thunder a commencé la saison sans son deuxième meilleur joueur et a quand même gagné 18 matches sur 19. Et pourtant, oui, les champions en titre se baladent en l’absence d’un Jalen Williams qui a pris tout le temps de revenir tranquillement d’une opération du poignet effectuée pendant l’intersaison. Il va rejouer ce soir contre les Phoenix Suns.
On parle quand même d’un All-Star. Et pas n’importe quel All-Star. Un type qui tournait à plus de 21 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne en jouant au côté d’un scoreur prolifique comme Shai Gilgeous-Alexander. L’un des deux seuls joueurs de la ligue (avec Evan Mobley) à avoir été nommé dans une All-NBA Team et l’un des deux meilleurs cinq défensifs. L’un des quatre joueurs à plus de 1200 points, 300 rebonds, 300 passes et 100 interceptions sur la saison. Donc là, le Thunder, qui est effrayant, va devenir encore plus fort ? Dingue.
Par contre, ça posera quelques questions sur le rôle et le temps de jeu d’Ajay Mitchell, qui a brillé en l’absence de Jalen Williams. Mais ça, c’est un problème de riches pour l’équipe la plus redoutable de la ligue.
En tous cas, lorsqu'un collectif doit réintégrer un joueur de cette importance, il y a toujours un temps d'adaptation mais bon, ils ont tellement de marge que ça ne devrait pas leur coûter trop de défaites.