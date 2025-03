Blake Griffin a 36 ans, ira-t-il au Hall of Fame ?

La carrière de Blake Griffin a officiellement pris fin en 2023, après une pige chez les Boston Celtics. L'ancienne superstar des Los Angeles Clippers, qui fête ses 36 ans aujourd'hui, fait partie de ces joueurs pour lesquels il n'est pas simple de déterminer s'ils entreront au Hall of Fame lorsqu'ils seront éligibles. Le prime de "Quake" a été splendide et spectaculaire, à tel point qu'il a fait d'une franchise marquée du sceau de la lose, une équipe hyper "matable" (pour reprendre le concept de notre ami Simon Capelli-Welter) et compétitive.

Griffin n'a toutefois joué que 7 saisons vraiment pleines, sans jamais parvenir à atteindre des Finales NBA ou même une finale de Conférence avec les Clippers. D'autres avant lui sont entrés au Panthéon sans énormes accomplissements collectifs, à l'image d'un Tracy McGrady ou d'un Grant Hill. Peut-il avoir droit aux mêmes honneurs, grâce à l'impact qu'il a eu sur les fans ?

J'aurais tendance à dire que oui, même si je suis toujours partisan d'un système pyramidal, comme l'a proposé Bill Simmons dans son "Book of Basketball". Auquel cas Blake Griffin aurait droit à une place au rez de chaussée, avec d'autres joueurs qui ont été prépondérants pour les fans de toute une génération.

Durant sa carrière en NBA, Griffin a été plusieurs fois dans le top 5 du MVP, compte trois présences dans le deuxième meilleur cinq de la saison, 6 sélections au All-Star Game, le tout avec 19 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne. Lorsque ses genoux ont commencé à le lâcher, Blake Griffin a aussi l'intelligence et la capacité de se réinventer pour rester un joueur de très haut niveau sous le maillot des Pistons.

Blake Griffin, ça restera quand même pour moi le type dont on attendait les matches lors de ses deux premières saisons en NBA simplement pour le voir tenter des posters ultra spectaculaires sous tous ceux qui osaient se dresser entre le panier et lui. Danilo Gallinari, Timofey Mozgov, Kendrick Perkins ou Pau Gasol en savent quelque chose...

