Bradley Beal est allé aux Clippers « pour gagner une bague » du coup, est-ce vraiment le bon choix ?

« J’ai besoin d’une bague. J’ai vraiment besoin d’une bague. » C’est comme ça que Bradley Beal a justifié sa venue aux Los Angeles Clippers après avoir été coupé par les Phoenix Suns. Et là, ça fait réfléchir. Il était libre de s’engager quasiment où il voulait, même pour un contrat au montant « faible » étant donné qu’il sera payé par les Suns sur les cinq à venir. A-t-il vraiment considéré que les Clippers lui donnaient la meilleure chance de gagner un titre ? Si c’est ça, ça ressemble tout de même à une mécompréhension du paysage NBA aujourd’hui.

N'aurait-il pas été plus judicieux de rejoindre les Denver Nuggets dans ce cas-là ? Ou une équipe très bien placée à l’Est ? Bon, on imagine qu’en réalité, Bradley Beal a aussi intégré d’autres données – et ça se comprend ! – comme la ville et le rôle qui serait le sien au sein de l’équipe. Dans ce cas-là, les Clippers faisaient peut-être sens : une équipe compétitive où il pourra être titulaire et avoir des ballons, le tout dans l’atmosphère de Los Angeles.