C’est le printemps, les arbres refleurissent, Harden disparait …

Cela doit être dur d'être fan de James Harden au moment où le printemps pointe le bout de son nez ...

Chaque année semble-t-il, au moment des playoffs, le barbu commence par sortir quelques performances marquantes qui nous font dire "Bon dieu, qu'est ce qu'il est fort quand il joue comme ça", "il est vraiment inarrêtable quand son step back 3 rentre dedans ..." et les fans de son équipe se mettent à rêver.

Puis, de manière inexplicable, au fur et à mesure que la série progresse, on le voit petit à petit disparaitre. Pas complètement bien sûr, et pas d'un coup. Mais on voit tomber des matches avec une adresse catastrophique ou alors on le voit arrêter de prendre des tirs et se contenter de mener le jeu comme un meneur gestionnaire d'autrefois. Et cela tombe bien souvent lors de matches décisifs ou quasi décisifs pour son équipe. Petits flashbacks ...

- Premier tour 2013 : HOU vs OKC / Game 6 : 26 pts à 7/22. Pas le pire, et puis c'est sa première année en franchise player mais c'est assez moche de finir sa saison la dessus.

- Premier tour 2014 : HOU vs POR / Pas un match en particulier, mais une série où il tourne à 26 pts à 37% aux tirs dont 29% à 3 pts. Monsieur est All Nba First Team cette année là ...

- Finale de conf 2015 : HOU Vs GSW / Game 3 (HOU est mené 0-2 donc dos au mur) : 17 pts à 3/16 ...

Puis, Game 5 cette même série : 15 pts à 2/11. Pour un match à élimination, il ne prend que 11 tirs en 43 min ... Monsieur était All Nba first Team et 2e au MVP cette année là.

- Premier tour 2016 : HOU vs GSW / Game 4 (Hou est mené 1-2) : 18 pts à 4/13.

- Second tour 2017 : HOU vs SAN / Game 6 (Hou est mené 2-3) : 10 pts à 2/11. All NBA 1st Team et 2e au MVP.

- Playoffs 2018 et 2019 : Rien à dire, il est trop fort.

- Second tour 2020 : HOU vs LAL : Game 4 (HOU mené 1-2) : 21 pts à 2/11. 3e au MVP

- Playoffs 2021 : BRK vs MIL / Il finit sur 3 matches abominables mais il revient de blessure et joue sur une jambe donc impossible de le juger là dessus.

- Playoffs 2022 : PHI vs MIA / Game 5 : 14 pts à 5/13 puis Game 6 : 11 pts à 4/9. Encore une fois, il arrête de shooter ! les deux matches sont perdus évidemment.

- Playoffs 2023 : PHI vs BOS / Il fait deux énormes matches (Game 1 et 4) qu'il gagne presque à lui tout seul ... Puis 5 matches dégueulasses avec notamment 13 pts à 4/16 puis 9 pts à 3/11 sur les game 6 et 7.

- Playoffs 2024 : CLI vs DAL (2-2) / Game 5 : 7 pts à 2/12 puis Game 6 : 9 pts à 3/11. Casper.

Tout ça pour arriver à cette année, après une très belle saison (malgré quand même des pourcentages bien dégueulasses...) à ce premier tour contre les Nuggets qu'il commence de la plus belle des manière par une masterclasse en game 1 (32 pts à 11/22). Puis, petit à petit, on constate une fois de plus que le barbu se fait de plus en plus discret à chaque rencontre. 18 pts à 7/17, 20 pts à 6/14, puis 15 pts à 5/11 et enfin 11 pts à 3/9 dans ce match 5 pourtant importantissime !

Alors oui, il lui reste potentiellement deux matches sur cette série pour me faire mentir et me ridiculiser, mais tout ça m'amène néanmoins à la réflexion suivante : Existe-t-il dans l'histoire de la NBA une superstar offensive de ce calibre (MVP, multiple All NBA) avec un "track record" de choke (sur des matches décisifs) aussi important que le "track record" de James Harden ?

J'ai conscience que la question peut paraitre provocatrice et mon article un peu "pute à click" mais c'est une vraie question et il me semble que les éléments présentés ci-dessus étayent mon propos.

Evidemment, ça ne signifie pas que je le considère comme un mauvais joueur, ou que je minimise ses exploits en choisissant de pointer du doigts uniquement ses échecs. Il a eu quelques campagnes de PO magnifiques, notamment 2018 et 2019, mais tout de même, je trouve ça maigre au regard du talent du bonhomme et de la qualité des coéquipiers dont il a pu bénéficier au fil de sa carrière, car Monsieur a tout de même évolué aux côtés de Prime KD (Deux fois!), Prime Westbrook, Prime Embiid, et quasi Prime CP3, quasi Prime Paul George et quasi Prime Kawhi pour un résultat collectif très décevant (une finale en 6e homme + une ou deux finale de conf).