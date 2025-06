Championnat du monde U19, c’est parti !

Ça y est, le championnat du monde U19 a commencé !



Où le suivre ? Sur la chaine youtube de la FIBA !

https://www.youtube.com/fiba

A noter que les potos de First Team commentent les matchs de la France en direct sur leur chaine.

Que vise la France ?

On est 5 au ranking, donc on espère une médaille, mais c'est chaud !

Devant nous, y'a australie, allemagne, serbie et les USA.

On est dans le groupe de la mort, cameroun, france, usa et australie !

Faudra deja sortir de cette poule de dingue !

https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-u19-basketball-world-cup-2025/news/u19-wc-2025-smart-power-rankings-volume-1-where-is-your-team

Tout sur l'équipe de France

On vient de battre le cameroun dans le premier match de notre poule, pendant que les usa ont battu les australiens avec moins de facilité que prévu.

On a très bien défendu, beaucoup d'intensité, mais pas mal de petites erreurs et des trous d'air.

Ce dimanche soir, 20h, on joue les ricains !

Et mardi, 17h15, la finale du groupe face aux australiens pour savoir si on passe la phase de poule.

https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-u19-basketball-world-cup-2025/teams/france

Un joueur à suivre en EDF ?

Talis Soulhac, meneur et déjà en forme contre le cameroun !

D'autres joueurs à suivre ?

Dybantsa et Peat (USA)

Anderson (GER)

Daniels (AUS)

Drezgic (SER)

Le top 20 des prospects de ce championnat : https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-u19-basketball-world-cup-2025/news/the-top-20-prospects-at-the-u19-world-cup-10-1