Chris Paul déterminé à revenir à Los Angeles ?

Les San Antonio Spurs ne vont pas conserver Chris Paul maintenant qu'ils ont ajouté De'Aaron Fox et le deuxième choix de la draft Dylan Harper à leur effectif. Le vétéran pourrait être une cible pour les Dallas Mavericks mais Marc Stein révèle que CP3 serait plutôt tenté à l'idée de rejoindre une destination proche de Los Angeles. En effet, il n'habite plus avec sa famille - enfin pendant la saison - depuis 2019. S'il décide de jouer encore une année de plus, le futur Hall Of Famer préférerait donc être proche des siens.

Aux Lakers en meneur back-up pour essayer de chasser une bague avec son ami LeBron James ? Aux Clippers, pour revenir dans une formation qu'il a mené sur le devant de la scène ? Ou alors en Californie, aux Sacramento King ?