Cody Williams signe un record affreux, le Jazz se moque du monde

Utah active le mode tanking à l'approche de la deuxième moitié de la saison. Il est clair que la franchise dirigée par Danny Ainge ne veut pas rater l'opportunité de piocher dans le top-3 une troisième année de suite, surtout avec un certain AJ Dybantsa qui évolue actuellement en terres mormones.

Signe de cette intention de perdre des matches, cette défaite de 55 points à domicile contre les Hornets en encaissant 150 pions ! Du grand foutage de gueule quand même. Surtout face à un adversaire pas forcément terrifiant.

Le pauvre Cody Williams a passé une soirée cauchemar puisque son équipe a sombré à chacun de ses pasages sur le terrain. Résultat, un différentiel de -60 en 32 minutes. C'est le pire +/- de tous les temps sur un match et celui-là, il sera dur à aller chercher.