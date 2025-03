Dans quelle équipe la NBA veut voir Cooper Flagg ?

J'ai mis ma casquette d'Adam Silver deux minutes me demandant où il serait le plus intéressant, d'un point de vue purement business, de voir atterrir Cooper Flagg.

La conférence Ouest est trop dense, je pense qu'il vaut mieux l'envoyer à l'est pour le mettre en valeur. Ensuite, j'ai deux options qui se détachent. Soit je mets les petits plats dans les grands et je l'envoie direct dans la Big Apple, aux Nets. Soit je l'envoie dans un gros marché qui aurait bien besoin d'un coup de boost marketing et alors difficile de faire mieux que de planter le drapeau dans la capitale, aux Wizards.

En 40 ans, la NBA nous a permis de douter de quelques lottery drafts. Dans un sport entertainment où l'argent est roi, ajouter une part d'imprévu n'est pas idéale pour le retour sur investissement. Alors si Adam Silver pouvait décider de la future franchise de Cooper Flagg, laquelle serait-elle ?