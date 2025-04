Débat du MVP : Les 3 arguments qui plient le game, l’histoire le confirme !

Damien Grolard a écrit un article pour expliquer pourquoi Jokic serait le MVP : https://www.basketsession.com/debat-du-mvp-la-question-qui-plie-le-game-les-stats-qui-confirment-738602/.

Bon soyons clairs, je ne vais pas partir sur les stats individuelles, c’est un fait, Jokic a de meilleures stats que Shaï. Mais pourtant c’est bien le Canadien qui décrochera son premier MVP dans quelques semaines et l'histoire le montre, en 3 points :

1) Car SGA a été 3 fois joueur du mois



En cherchant je ne trouve qu’un seul joueur avec 3 récompenses de joueur du mois dans la même saison, sans décrocher le MVP en fin d’année. C’est James Harden en 2019. Il faut dire que cette même saison, Giannis (le MVP) décroche 4 fois le titre de joueur du mois et termine avec le meilleur bilan de la ligue. Sinon depuis la saison 2001/2002 et le passage à 2 joueurs du mois, jamais un joueur avec 3 « joueur du mois » ou plus ne s’est retrouvé sans le MVP.

2) Plus de 8 victoires d’écart entre les 2 principaux candidats au MVP



Je ne suis remonté que jusqu’à 2010, mais jusque là le 1er n’a jamais terminé avec plus de 8 victoires d’avance sur le second (Westbrook qui devance Harden en 2017 malgré 8 victoires de moins. Seulement 8 victoires d’écart et pourtant on en entend encore parler ! ). Actuellement Jokic a 17,5 victoires de moins que SGA … un gouffre !

3) Car Jokic a déjà 3 MVP … pour une seule finale NBA !



C’est le principal argument qui place SGA en tête chez les bookmakers.

5 joueurs ont eu 4 MVP ou plus dans l’histoire de la NBA. Jordan et Russell étaient déjà plusieurs fois champions au moment de leur 4ème MVP. Les 3 autres (Lebron, Wilt et Kareem Abdul Jabbar) avaient au minimum eu 1 titre et 1 finale NBA supplémentaire avant d’avoir un 4ème MVP. Donner un 4ème titre de MVP a un joueur qui n’a remporté que 9 séries de playoffs sur sa carrière (seulement 2 fois finaliste de conférence) ce serait vraiment du jamais vu. Même si Jokic est actuellement le meilleur joueur du monde, est-ce que l’écart avec les autres est assez grand pour déjà mériter 4 MVP ?