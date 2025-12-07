🧐 Dillon Brooks mérite-t-il une sélection au All-Star Game ?

A l'image des Phoenix Suns (13-10), Dillon Brooks représente une belle surprise à mes yeux sur ce début de saison. Très important dans le collectif des Suns, le Canadien brille aussi sur le plan individuel : 22,3 points, 3,2 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne. Le tout en conservant un énorme impact en défense.

En réalisant la meilleure saison de sa carrière jusqu'à maintenant, il s'impose comme un sérieux candidat pour le All-Star Game. Dans son podcast, Draymond Green a d'ailleurs plaidé en faveur de l'ex-joueur des Memphis Grizzlies.

"Je dois être honnête, je n'étais pas convaincu au début de sa carrière. Mais je vois son travail. Je me dois de me montrer honnête et juste. S'il continue à jouer de cette manière, je pense qu'il peut prétendre à un peu plus qu'une sélection dans une All-Defensive Team.

Pour moi, il a une vraie chance de devenir un All-Star s'il continue comme ça", a tranché l'intérieur des Golden State Warriors.

Même avec le nouveau format du ASG, la concurrence s'annonce rude. Mais je partage aussi cet avis. Si Dillon Brooks se maintient à ce niveau, sa candidature sera difficile à ignorer.

Dillon Brooks gagne enfin le respect de la NBA : les coaches saluent son impact énorme