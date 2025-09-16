Doncic est un grand malade ! 😮 et un adroit surnaturel

Il y a des shooteurs et il y a Luka Doncic. Dans la séquence ci-dessous, issue d'une video de Dude Perfect - Behind the scene, tout est là : l’angle impossible, la taille du panier, la cible en mouvement… et la balle qui finit au fond comme si de rien n’était. On parle souvent de sa vision, de son tempo unique. On oublie presque que son adresse n’est pas qu’une question de réussite brute : c’est une science, un ensemble de micro-détails répétés à l’infini jusqu’à rendre l’improbable routinier.

Au delà ce cette vidéo de trick, ce qui frappe d’abord dans le shoot en match de Luka, c’est la décélération. Doncic passe de 100 à 0 en un demi-pas. Cette capacité à planter les freins casse la synchronisation du défenseur, ouvre une fenêtre minuscule que lui seul aperçoit, et autorise des tirs “hors script” : step-back en reculant côté gauche, fadeaway sur une jambe façon Dirk, floater déclenché sans élan. La plupart des joueurs doivent se mettre droits pour être précis ; lui accepte l’instabilité et tire en équilibre… dans le déséquilibre.

Vient ensuite le toucher. Chez Doncic, c’est une affaire de doigts et d’intentions plus que de mécanique rigide. L’arc est souvent haut, parfois très haut, presque exagéré — un dôme qui passe au-dessus des contres et retombe avec douceur. Sur les flotteurs, il effleure la balle, la “pose” dans l’air plutôt que de la pousser. Sur les tirs de côté, il ajoute une légère rotation latérale (un “english”) qui pardonne une sortie de main imparfaite. Ce n’est pas spectaculaire au ralenti, mais c’est décisif pour faire basculer un tir à 48% au lieu de 42%.

Il y a aussi le rythme. Doncic n’entre jamais vraiment dans celui du défenseur. Il alterne micro-pauses et accélérations, change la hauteur de dribble, démarre sur le pied “faible”, finit sur le “mauvais” pied — l’anti-manuel qui empêche le contest d’arriver au bon moment. Son tir n’est pas plus rapide que la moyenne ; son déclenchement l’est. Il tire quand l’autre attend la passe, il finit au flotteur quand tout le monde anticipe le step-back, il monte en l’air une fraction trop tôt… pour toi.

Tout cela serait inutile sans lecture. Doncic ne cherche pas le tir le plus dur, il cherche le tir que la défense refuse de croire possible : un mètre derrière l’arc, une jambe en l’air, une épaule bloquée, un angle de planche improbable — mais libre d’un contest franc. Il manipule les aides par le regard, garde le dribble vivant jusqu’à la dernière seconde, et prend ce que tu lui donnes… même si tu penses ne rien donner.

On réduit trop souvent son adresse à un “talent”. C’en est un, mais c’est surtout de la répétition. Des milliers d’essais sur les mêmes séquences : step-back pied gauche, pied droit, sans dribble, après trois dribbles, contact à l’épaule, contact dans le dos. À force, l’amplitude du tir devient variable : il peut tirer court bras, pleine extension, en retard de bras, et compenser par l’arc ou le spin. Cette marge d’erreur internalisée est la vraie explication de ces paniers “pas sérieux” qui tombent quand même.

Cette vidéo anecdotique avec une petite balle et un panier en mouvement condense cette grammaire du tir “à la Luka”. Certes, le facteur chance existe, mais quand même... Avec lui, ce n’est pas seulement de l’adresse, c’est une architecture de solutions. Et c’est pour ça que ces tirs n’ont rien d’un miracle isolé. Avec Doncic, l’improbable est une habitude.

Victor Wembanyama et Luka Doncic dans la nouvelle pub pour Prime