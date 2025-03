"Vous essayez de me dire que Giannis Antetokounmpo ne serait pas capable de jouer un match NBA dans les années 70 ? Il marquerait 250 points dans un match des années 70, 250. Ce n'est pas un manque de respect, mais sérieusement."

Lors de sa récente intervention sur ESPN, LeBron James a adressé ce joli compliment à Giannis Antetokounmpo. Même si j'arrive à comprendre l'idée de fond, l'ailier des Los Angeles Lakers a tout de même exagéré dans la forme.

Effectivement, peu importe la période, le Grec aurait réussi à être compétitif. Mais 250 points ? Du calme. Et même l'intérieur des Milwaukee Bucks a choisi de se marrer devant la sortie du King.

"Je pense que ça serait probablement plus 275 points, pas 250 (rires). Plus sérieusement, c'est un super compliment, mais je n'aime pas comparer les ères. Ce n'est pas juste. Si j'avais joué dans les années 70, avec les entraînements et le jeu de l'époque, nous aurions joué de la même manière.

On aurait eu les connaissances de l'époque. Le jeu évolue. Nous sommes arrivés en 2020 et nous en savons plus. C'est totalement différent, on ne peut donc pas comparer les ères. J'aimerais pouvoir marquer 250 points aujourd'hui, à l'époque où je joue en 2025.

Mais, oui, je ne pense pas qu'il soit juste de comparer. J'aurais probablement joué comme eux dans les années 70", a temporisé Giannis face à la presse.

Je me retrouve plus dans le discours tempéré du Greek Freak. J'ai toujours pensé que les grands talents, peu importe les générations, seraient toujours capables de s'adapter aux codes d'une époque. Par contre, je ne vois pas vraiment l'intérêt de comparer.

