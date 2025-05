Jaylen Brown jouait avec une déchirure partielle du ménisque

C’est maintenant que les playoffs sont terminés que les infos tombent au sujet de l’état de santé de Jaylen Brown. On savait déjà que l’arrière All-Star jouait malgré une blessure au genou puisqu’il prenait des injections depuis la fin de la saison. Mais la nature exacte du pépin n’avait pas été révélée. Selon ESPN, il s’agissait carrément d’une déchirure partielle du ménisque.

Le joueur a serré les dents en espérant que son équipe puisse à nouveau se frayer un chemin vers le titre. Mais les Celtics ont gaspillé 20 points d’avance lors des deux premiers matches de la série contre les Knicks puis ils ont perdu Jayson Tatum, victime d’une déchirure du tendon d’Achille.

Jaylen Brown ne voulait pas se chercher d’excuses. Le joueur de 28 ans a bouclé les playoffs avec plus de 22 points et 7 rebonds de moyenne mais il a parfois manqué de réussite et d’inspiration contre New York.