Jaylen Brown n’a pas reconnu Paul McCartney

Ce qui va suivre n'a aucun intérêt sur le plan sportif, je préfère prévenir. Mais en voyant Jaylen Brown participer à un jeu où il devait reconnaitre des célébrités actuelles et passées pour une animation diffusée pendant le match entre Boston et New York, j'ai perdu de l'estime pour le MVP des Finales 2024.

J'exagère, évidemment. Surtout que je me suis pas mal identifié à lui en le voyant ignorer l'identité de certaines stars récentes qui lui étaient proposées, comme Sabrina Carpenter ou Chappell Roan, que je ne reconnaîtrais pas dans la rue si je les croisais tout à l'heure. Et j'ai même trouvé ça réconfortant qu'il connaisse surtout des O.G. du game musical comme Mariah Carey, Whitney Houston, Jimi Hendrix ou Prince, des monuments dans leur genre.

Et puis l'incident est arrivé.

Malgré le sentiment de savoir de qui il s'agissait, Jaylen Brown, un garçon cultivé au demeurant, n'a pas su reconnaître Paul McCartney. Le fan des Beatles intégriste qui sommeille en moi depuis que j'ai été biberonné à la chose par mon père, a failli vriller.

Fallait-il lancer une pétition pour "cancel" Jaylen Brown ? Ourdir un complot pour que la rédaction de BasketSession/Reverse n'écrive plus que des articles à charge contre l'ailier des Celtics ? Préparer sur le champ un podcast pour clamer que finalement, oui, Jayson Tatum est le Real MVP de cette équipe ?

Jaylen Brown attempts to name a bunch of artists and it did not go great pic.twitter.com/6TRqnGL6QW — Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) February 23, 2025

Et puis j'ai vu le même petit jeu avec Payton Pritchard, qui a confondu Whitney Houston avec Halle Berry, puis Janet Jackson, avant de ne pas reconnaître Jimi Hendrix et Paul McCartney. Finalement, avec le recul, Jaylen Brown méritait plus de crédit...

Never mind now that Payton Pritchard has gone, Jaylen Brown did great in hindsight 😭 https://t.co/fGU1qhPLtx pic.twitter.com/PeYisloSV1 — Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) February 23, 2025

