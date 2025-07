Jeff Teague insulté par un fan de LeBron dans une station essence

Vous avez sans doute lu la session d'hier sur LeBron James et les allégations, présentées finalement comme une blague, de Jeff Teague. L'ancien meneur NBA, qui avait parlé de dopage, s'est clairement mis à dos des fans du King.

Il a expliqué dans son émission qu'un type l'avait abordé à la station essence pour le confronter par rapport à ce qu'il avait dit. D'après Teague, l'homme l'a traité de "salope" et de "balance", tout en lui assurant que LeBron n'avait jamais fait ça. Sans doute pas l'interaction la plus sympathique que l'ex-joueur des Hawks et des Timberwolves a pu avoir avec un fan NBA !

Jeff Teague says a LeBron James fan pulled up on him at the gas station and called him a 'bitch', a 'hoe', and a 'snitch' after he joked about LeBron using PEDs during his time in Miami pic.twitter.com/FTLFnUE9ya

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) July 24, 2025