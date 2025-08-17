Jonathan Kuminga, un deal toujours possible ? 👀

Les semaines passent et la situation de Jonathan Kuminga reste toujours incertaine. Agent libre protégé cet été, le jeune talent de 22 ans ne parvient pas à s'entendre avec les Golden State Warriors concernant la signature d'un nouveau contrat.

Et un "sign-and-trade" vers une autre franchise semble actuellement peu probable, car les Californiens ne sont pas convaincus par les propositions de ses prétendants. Ce blocage va-t-il aboutir à la signature de la "qualifying offer" pour 7,9 millions de dollars sur un an ? C'est possible...

Mais les discussions ont repris entre Golden State et Kuminga ! En effet, le journaliste d'ESPN Anthony Slater évoque des échanges récents entre les deux camps. Visiblement, l'argent n'est pas forcément le problème par rapport à l'offre des Warriors : 45 millions de dollars sur 2 ans avec une "team option".

Mais avec cette proposition, le Congolais a vraiment le sentiment d'être simplement un atout pour un échange à venir (et il a raison). En signant un nouveau deal à GS, il veut se sentir impliqué dans le projet. Avec l'idée d'un bail sur trois ans avec plutôt une "player option".

Je trouve que ce compromis, si le salaire annuel ne bouge pas (22,5), est plutôt intéressant. De cette manière, Jonathan Kuminga obtient un contrat où il a un contrôle plus important de son avenir. Et les Warriors le signent à des conditions qui restent favorables pour un éventuel trade. En tout cas, les deux parties ont tout de même un intérêt à trouver un terrain d'entente...