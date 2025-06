Jordan Poole aux Pelicans, CJ McCollum aux Wizards !

Du mouvement aux Washington Wizards et aux New Orleans Pelicans ! La franchise de DC a décidé d’arrêter les frais avec Jordan Poole en l’envoyant en Louisiane, selon Shams Charania. Le meneur de jeu prend la direction des Pelicans en compagnie de Saddiq Bey et du #40 pick de la Draft NBA 2025.

En échange, les Wizards récupèrent CJ McCollum, Kelly Olynyk et un futur pick au second tour. Pour Washington, je pense que l’objectif était de se débarrasser de l’imposant contrat de Poole, qui court jusqu’en 2027 avec un salaire entre 31,8 et 34 millions de dollars.

Avec McCollum (30,6 millions) et Olynyk (13,4 millions), les Wizards ont deux joueurs libres au terme de l’exercice 2025-2026. Ainsi, la formation de l’Est va pouvoir gagner en flexibilité financière pour la Free Agency 2026. Puis il s’agit de deux vétérans pour encadrer les jeunes.

Pour les Pelicans, l’intérêt est sans doute de rajeunir l’effectif. Jordan Poole, 26 ans, n’a pas franchement convaincu dans un rôle de numéro 1 à Washington. Mais New Orleans peut croire à son renouveau dans la peau d’un lieutenant. Concernant Bey, à 26 ans, il reste aussi un joueur à relancer après une saison blanche à cause d’une sérieuse blessure au genou.

