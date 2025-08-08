Josh Giddey aux Warriors, une bonne idée ?

Dans le CQFR de ce matin, Antoine et moi avons discuté de la rumeur d'un sign and trade à venir qui déboucherait sur l'arrivée de Josh Giddey aux Golden State Warriors, avec Jonathan Kuminga qui ferait le chemin inverse.

Je suis plutôt très favorable à l'arrivée de Giddey en termes de fit, même si j'ai lu des réactions sceptiques et inquiètes sur son absence de tir fiable. Je suis curieux d'avoir votre avis parce que pour moi ce serait un renfort assez formidable pour les Warriors. L'Australien est un super playmaker, qui n'a que 22 ans et peut encore progresser, surtout au contact de joueurs comme Curry, Butler et Green.

Pour Kuminga à Chicago, je suis plus réservé, mais ce serait au moins un contexte dans lequel il pourrait se montrer davantage.